Fudbaler Liverpula Dominik Soboslai izvinio se danas navijačima tog tima nakon reakcije koja je izazvala negativne komentare posle poraza od Mančester sitija u FA kupu.

Soboslai, koji je ove sezone jedan od najzapaženijih igrača Liverpula, našao se na meti kritika zbog gestikulacije prema gostujućim navijačima nakon poraza 0:4 na stadionu Etihad. Njegov potez, sleganje ramenima, podizanje ruku i aplauz, pojedini su protumačili kao sarkazam.

Dominik Soboslaj na utakmici protiv Republike Irske

"Možda je došlo do nesporazuma između mene i navijača. Nisam imao lošu nameru. Znam koliko navijači znače klubu i koliko klub znači njima", rekao je mađarski vezista.

On je istakao da ekipa daje maksimum za navijače i da se nada da će podrška biti obostrana.

"Ako je bilo nesporazuma, izvinjavam se. Ne osećam se iznad njih, već isto kao i oni. Uz njih sam i nadam se da su i oni uz nas", dodao je Soboslai.

Liverpul u utorak dočekuje Pari Sen Žermena u revanšu četvrtfinala Lige šampiona, nakon poraza od 0:2 u prvom meču.