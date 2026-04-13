Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović okupio je danas u Sportskom centru u Staroj Pazovi igrače iz klubova Super liga Srbije, preneo je Fudbalski savez Srbije.

"Okupljanje je organizovano u saradnji sa Zajednicom Super lige i uz saglasnost svih klubova, a predstavlja drugu fazu selekcije i upoznavanja igrača sa zahtevima A reprezentacije Srbije", naveo je savez.

Veljko Paunović okupio igrače iz Super lige Foto: Fss

Savez je dodao, da je prvi dan protekao je kroz uvodne sastanke, video-analize i trening na terenima sportskog centra, gde je stručni štab predstavio principe igre i taktičke zahteve.

Nakon teorijskog dela, usledio je rad na terenu, tokom kojeg su igrači imali priliku da pokažu kvalitet, odnos prema zadacima i taktičku disciplinu.

Akciji su se priključili i selektori mlađih kategorija, Zoran Mirković (U21) i Gordan Petrić (U19).

Drugog dana okupljanja planiran je nastavak rada kroz treninge, video-analize i individualne razgovore sa igračima, sa ciljem unapređenja svih segmenata igre i boljeg razumevanja zahteva koje nosi dres nacionalnog tima.

"Ovakve akcije imaju značaj kako za stručni štab, koji dobija jasniju sliku o potencijalu igrača iz domaće lige, tako i za same fudbalere, kojima pružaju priliku da se približe pozivu u A reprezentaciju Srbije", naveo je savez.