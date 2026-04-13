Slušaj vest

Fudbaleri Lidsa pobedili su večeras na gostujućem terenu Mančester junajted 2:1, u meču 32. kola engleske Premijer lige.

Oba gola za Lids postigao je Noa Okafor u petom i 29. minutu.

Premijer liga 2025/26

 Strelac za Junajted bio je Kazemiro u 69. minutu.

Junajted je od 56. minuta igrao sa igračem manje, pošto je zbog čupanja za kosu napadača Lidsa, Lisandro Martines dobio direktan crveni karton.

Lids je na 15. mestu sa 36 bodova, a Junajted je treći sa 55 poena.

U narednom kolu, Lids će dočekati Vulverhempton, dok će Junajted u Londonu gostovati Čelsiju.

