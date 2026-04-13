Fudbaleri Fjorentine pobedili su večeras na svom terenu Lacio 1:0, u meču 32. kola italijanske Serije A.

Strelac pobedonosnog gola bio je Robin Gosens u 28. minutu.

Serija A 2025/26

 Fjorentina je na 15. mestu sa 35 bodova, a Lacio je deveti sa 44 poena.

U narednom kolu, Fjorentina će gostovati Lečeu, dok će Lacio gostovati Napoliju.

