FJORENTINA BEŽI SA DNA: Gosens matirao Lacio i postao junak Firence
Fudbaleri Fjorentine pobedili su večeras na svom terenu Lacio 1:0, u meču 32. kola italijanske Serije A.
Strelac pobedonosnog gola bio je Robin Gosens u 28. minutu.
Serija A 2025/26
Fjorentina je na 15. mestu sa 35 bodova, a Lacio je deveti sa 44 poena.
U narednom kolu, Fjorentina će gostovati Lečeu, dok će Lacio gostovati Napoliju.
