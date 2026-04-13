ESPI VODI KA OPSTANKU: Fudbaleri Levantea pobedili Hetafe u veoma bitnoj utakmici za opstanak
Fudbaleri Levantea pobedili su večeras na svom terenu u Valensiji Hetafe 1:0, u meču 31. kola španske Primere.
Odlučujući gol postigao je Karlos Espi u 83. minutu.
Primera 2025-2026
Hetafe je meč završio sa igračem manje, pošto je u prvom minutu sudijske nadoknade vremena drugi žuti karton dobio Zaid Romero.
Levante je na pretposlednjem, 19. mestu sa 29 bodova, a Hetafe je osmi sa 41 poenom. Tim iz Valensije sada zaostaje četiri boda za ekipom van zone ispadanja.
U narednom kolu, Levante će dočekati Sevilju, dok će Hetafe u San Sebastijanu gostovati Real Sosijedadu.
