Fudbaleri Levantea pobedili su večeras na svom terenu u Valensiji Hetafe 1:0, u meču 31. kola španske Primere.

Odlučujući gol postigao je Karlos Espi u 83. minutu.

1/45 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Hetafe je meč završio sa igračem manje, pošto je u prvom minutu sudijske nadoknade vremena drugi žuti karton dobio Zaid Romero.

Levante je na pretposlednjem, 19. mestu sa 29 bodova, a Hetafe je osmi sa 41 poenom. Tim iz Valensije sada zaostaje četiri boda za ekipom van zone ispadanja.

U narednom kolu, Levante će dočekati Sevilju, dok će Hetafe u San Sebastijanu gostovati Real Sosijedadu.