Slušaj vest

Fudbaleri Levantea pobedili su večeras na svom terenu u Valensiji Hetafe 1:0, u meču 31. kola španske Primere.

Odlučujući gol postigao je Karlos Espi u 83. minutu.

Primera 2025-2026

 Hetafe je meč završio sa igračem manje, pošto je u prvom minutu sudijske nadoknade vremena drugi žuti karton dobio Zaid Romero.

Levante je na pretposlednjem, 19. mestu sa 29 bodova, a Hetafe je osmi sa 41 poenom. Tim iz Valensije sada zaostaje četiri boda za ekipom van zone ispadanja.

U narednom kolu, Levante će dočekati Sevilju, dok će Hetafe u San Sebastijanu gostovati Real Sosijedadu.

Ne propustiteFudbalPODELA BODOVA! Remi Osasune i Betisa u Primeri
profimedia-1090427083.jpg
FudbalPODELA BODOVA U SAN SEBASTIJANU: Remi Real Sosijedada i Alavesa
Real Sosijedad
Fudbal"OPLJAČKANI SMO": Navijači Reala besni! Digli na noge celu Španiju
Kilijan Mbape, FK Real
Fudbal"ŽUTA PODMORNICA" POTOPLJENA AUTOGOLOM: Đirona savladala trećeplasirani Viljareal
Đirona

Barselona,Inter,navijaci,Liga sampiona Izvor: Kurir