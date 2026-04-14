Na startu drugog poluvremena Martinez je zbog jednog nesportskog poteza dobio direktan crveni karton.
SRAMAN POTEZ FUDBALERA MANČESTER JUNAJTEDA! Sudija pogledao snimak i odmah mu pokazao crveni karton! (VIDEO)
Fudbaleri Mančester junajteda doživeli su neočekivan poraz na svom Old Trafordu.
U meču 32. kola Premijer lige Lids je savladao favorizovane Crvene đavole rezultatom 2:1 i tako napravio značajan korak u borbi za opstanak.
Meč je obeležio i jedan nesportski potez defanzivca domaćeg tima Lisandra Martineza.
Crveni karton za Lisandra Martineza Foto: Phil Duncan/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia, Conor Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia
Naime, Junajted je od 56. minuta igrao sa igračem manje, pošto je zbog čupanja za kosu napadača Lidsa, Lisandro Martines dobio direktan crveni karton.
Pogledajte sraman potez asa Junajteda:
