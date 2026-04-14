Fudbaleri Mančester junajteda doživeli su neočekivan poraz na svom Old Trafordu.

U meču 32. kola Premijer lige Lids je savladao favorizovane Crvene đavole rezultatom 2:1 i tako napravio značajan korak u borbi za opstanak.

Meč je obeležio i jedan nesportski potez defanzivca domaćeg tima Lisandra Martineza.

Crveni karton za Lisandra Martineza

Naime, Junajted je od 56. minuta igrao sa igračem manje, pošto je zbog čupanja za kosu napadača Lidsa, Lisandro Martines dobio direktan crveni karton.

Pogledajte sraman potez asa Junajteda:

Crveni karton za Martineza

