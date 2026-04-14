Portugalski fudbalski stručnjak Karlos Keiroš novi je selektor reprezentacije Gane, potvrdio je Fudbalski savez te zemlje.

Iskusni 73-godišnji trener preuzeo je reprezentaciju Gane uoči Svetskog prvenstva, gde će igrati u grupi sa Hrvatskom, Engleskom i Panamom.

Dosadašnji selektor Oto Ado smenjen je 72 dana pre početka turnira, nakon poraza u prijateljskim mečevima protiv Austrije i Nemačke u martu.

Keiroš je nedavno napustio klupu Omana, koji nije uspeo da se plasira na Svetsko prvenstvo koje će se održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Portugalcu će ovo biti peto uzastopno učešće na Mundijalima u ulozi selektora. Sa reprezentacijom Portugala stigao je do osmine finala 2010. godine, dok je Iran predvodio na tri naredna prvenstva, 2014, 2018. i 2022.

Tokom karijere bio je selektor više nacionalnih timova, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Južnu Afriku, Kolumbiju, Egipat i Katar, dok je na klupskom nivou vodio Sporting i Real Madrid.

Takođe je bio dugogodišnji pomoćnik legendarnom treneru Aleksu Fergusonu u Mančester junajtedu.