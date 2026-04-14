Budućnost Dušana Vlahovića i dalje je pod znakom pitanja. Ipak, postoje ozbiljne naznake da će Srbin karijeru posle svega nastaviti u Juventusu sa kojim trenutno ima ugovor do kraja juna ove godine.

Čeka se potpis Vlahovića, a o toj temi, ali i prelaznom roku torinske "stare dame" govorio je Damijen Komoli, izvrni direktor kluba.

- Naš prelazni rok biće ambiciozan. Juventus privlači mnoge igrače, bez obzira na to da li ćemo igrati Ligu šampiona ili Ligu Evrope. Finansijski je, naravno, bolje biti u Ligi šampiona, ali u svakom slučaju želimo da gradimo tim za buduće uspehe - počeo je priču Komoli, pa se dotakao Vlahovića gde je poslao jasnu poruku:

- Znam da je naš sportski direktor Marko Otolini već imao nekoliko razgovora sa Dušanom, ali ne očekujte ništa pre kraja sezone. Nadamo se da ćemo imati zanimljive vesti kada je reč o ugovorima, možda i pre završetka prvenstva.

Dakle, sa Vlahovićem se pregovara, ali poruka je jasna - potpisa nema do kraja tekuće sezone. Da li će ga biti kasnije, ostaje da se vidi.

Podsetimo, ranije se spominjalo da srpskog napadača traže Bajern, Barselona, pa čak i Atletiko Madrid, međutim izvesno je da Vlahović želi da ipak ostane u Juventusu.

