Futsal reprezentacija Srbije poražena je od Slovenije – 0:3 (0:1) u drugoj proveri koje su dve reprezentacije imale u Laškom. Posle dobrog izdanja i pobede u prvom duelu (4:1) izabranici selektora Marka Gavrilovića sada su bili u podređenom položaju i domaćin se revanširao i rezultatom i boljom igrom.