Futsal reprezentacija Srbije poražena je u drugoj prijateljskoj utakmici protiv Slovenije u Laškom.
SLOVENCI SE REVANŠIRALI "ORLOVIMA": Futsal reprezentacija Srbije doživela poraz u drugom meču u Laškom
Futsal reprezentacija Srbije poražena je od Slovenije – 0:3 (0:1) u drugoj proveri koje su dve reprezentacije imale u Laškom. Posle dobrog izdanja i pobede u prvom duelu (4:1) izabranici selektora Marka Gavrilovića sada su bili u podređenom položaju i domaćin se revanširao i rezultatom i boljom igrom.
STRELCI: 1:0 Bukovec 2, 2:0 Knežević 23, 3:0 L. Čop 25. Hala u Laškom. Sudije: Dejan Veselič, Jernej Petek, Anej Loboda (Slovenija).
SLOVENIJA: Zgonc, Turk, Bukovec, Čeh, Tušar. Peček, Đurić, Suban, L. Čop, Knežević, Osredkar, Trstenjak, Trdin, M. Čop, Gajser.
SRBIJA: Vulić, Milosavljević, Rakić, Marinković, Rosić. Aleksić, Redžović, Vasić, Milosavljević, Živanović, Pajković, Nikolić, Tomić, Savković.
