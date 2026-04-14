Futsal reprezentacija Srbije poražena je od Slovenije – 0:3 (0:1) u drugoj proveri koje su dve reprezentacije imale u Laškom. Posle dobrog izdanja i pobede u prvom duelu (4:1) izabranici selektora Marka Gavrilovića sada su bili u podređenom položaju i domaćin se revanširao i rezultatom i boljom igrom.

STRELCI: 1:0 Bukovec 2, 2:0 Knežević 23, 3:0 L. Čop 25. Hala u Laškom. Sudije: Dejan Veselič, Jernej Petek, Anej Loboda (Slovenija).

SLOVENIJA: Zgonc, Turk, Bukovec, Čeh, Tušar. Peček, Đurić, Suban, L. Čop, Knežević, Osredkar, Trstenjak, Trdin, M. Čop, Gajser.

SRBIJA: Vulić, Milosavljević, Rakić, Marinković, Rosić. Aleksić, Redžović, Vasić, Milosavljević, Živanović, Pajković, Nikolić, Tomić, Savković.

Ne propustiteFudbal"MENJAO BIH SVA SVETSKA I EVROPSKA PRVENSTVA, ZA JOŠ JEDNO U BEOGRADU" Legendarni Srbin otvorio dušu: "Mogli smo se smatrati neuračunljivim u tom trenutku!"
FudbalVEČITI MOGU DA DONESU MNOGO, SELEKTOR GAVRILOVIĆ IMA APSOLUTNU SLOBODU U RADU! Bojan Pavićević o stanju u srpskom futsalu: Klubovi, reprezentacija, sudije...
Fudbal"IGRALI SMO KAO DA JE PITANJE ŽIVOTA I SMRTI" Čuveni Srbin otvoreno o svemu: Isključenje na debiju, šokirani Španci, PARANORMALNA dešavanja protiv Argentine...
Fudbal"SAD SI GA BAŠ DAO I TO TOM ĆOPAVOM NOGOM" Legendarni Srbin šokirao Špance u poslednjem minutu, ali je umesto čestitki usledilo pljuvanje: Telefon mi se usijao!
Slavlje futsalera u svlačionici posle plasmana na Svetsko prvenstvo Izvor: Kurir TV