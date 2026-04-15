Slušaj vest

Na prethodnoj utakmici je prestigao Harija Kejna koji je od početka kalendarske godine postigao 19 golova.

Iza njega su i najbolji napadači na svetu, Kilijan Mbape, Erling Haland i Robert Levandovski, a iznenadićete se iz koje lige i kog kluba dolazi.

U pitanju je Dion Drena Beljo, hrvatski fudbaler koji od prošlog leta igra za Dinamo Zagreb koji je za nejgov dolazak iz Augsburga izdvojio četiri miliona evra.

Dion Drena Beljo u dresu Dinamo Zagreba Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Stanusic / imago sportfotodienst / Profimedia, MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Beljo je od početka 2026. godine postigao 21 gol, a het-trikom na utakmici protiv Vukovara u hrvatskom prvenstvu, prestigao je Kejna.

Igra u fantastičnoj formi, a zanimljivo je da je do sredine marta imao devet golova u 2026. godini, a onda je na pet utakmica bio strelac 12 puta - tri het trika, jednom dva gola i jednom gol.

Ukupno ove sezone je na 40 utakmica postigao 32 pogotka - 25 u prvenstvu, pet u Ligi Evrope i dva u Kupu Hrvatske.

