OVAJ DEČKO JE NAJBOLJI STRELAC EVROPSKOG FUDBALA! Prestigao Kejna, bolji od Levandovskog, Mbapea, Halanda... Iznenadićete se kada vidite odakle je i gde igra
Na prethodnoj utakmici je prestigao Harija Kejna koji je od početka kalendarske godine postigao 19 golova.
Iza njega su i najbolji napadači na svetu, Kilijan Mbape, Erling Haland i Robert Levandovski, a iznenadićete se iz koje lige i kog kluba dolazi.
U pitanju je Dion Drena Beljo, hrvatski fudbaler koji od prošlog leta igra za Dinamo Zagreb koji je za nejgov dolazak iz Augsburga izdvojio četiri miliona evra.
Beljo je od početka 2026. godine postigao 21 gol, a het-trikom na utakmici protiv Vukovara u hrvatskom prvenstvu, prestigao je Kejna.
Igra u fantastičnoj formi, a zanimljivo je da je do sredine marta imao devet golova u 2026. godini, a onda je na pet utakmica bio strelac 12 puta - tri het trika, jednom dva gola i jednom gol.
Ukupno ove sezone je na 40 utakmica postigao 32 pogotka - 25 u prvenstvu, pet u Ligi Evrope i dva u Kupu Hrvatske.
