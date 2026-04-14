Kada Dijego Simeone vodi Atletiko Madrid kod kuće, gosti nemaju čemu da se nadaju nokaut mečevima Lige šampiona.

Statistika Dijega Simeonea u eliminacionoj rundi Lige šampiona je doslovno brutalna, jer na 17 utakmica pred svojim navijačima, Atletiko ima 11 pobeda i šest remija, uz strašnu gol razliku 26:5!

Preciznije, u Ligi šampiona, u eliminacionoj rundi, Atletiko kao domaćin nije izgubio još od 1997. godine kada je na "Visente Kalderonu" slavio - Ajaks. Verovali ili ne, tada je Dijego Simeone bio IGRAČ, a na klupi Madriđana sedeo je naš Radomir Antić.

U prvom meču četvrtfinala u Amsterdamu bilo je 1:1, da bi u revnašu Ajaks posle produžetaka slavio - 2:3. Strelac drugog gola za Atletiko iz penala bio je naš Milinko Pantić, ali je Ajaks prošao golovima Ronalda de Bura, Danija i Bagangide.

Istina, nakon toga je Atletiko imao jedan "mračniji" period i nije igrao u Ligi šampiona sve do sezona 2008/09 i 2009/10, kada je najpre ispao od Porta u osmini finala, a potom i u grupnoj fazi godinu kasnije. Atletik je potom imao novu pauzu u Ligi šampiona do dolaska Dijega Simeonea i sezone 2013/14.

Sa Simeoneom na klupi vam je već sve poznato, Atletiko je kao domaćin gubio u mečevima grupne faze, pa i ove sezone od Bode Glimta, ali u eliminacionoj rundi nikada.

Upravo je Barselona "stradala" dva puta 2014. i 2016. godine, ali na "Kalderonu" i potom "Metropolitanu" nisu pobeđivali ni - Real Madrid, Mančester siti, Inter, Bajern, Juventus, Čelsi, Borusija Dortmund, Bajer Leverkuzen, Totenhem...

Istina, Atletiko je češće potom ispadao nakon poraza u revanšima, ali do sada se nije desilo da izgube kao domaćini. Na žalost njihovih navijača, izgubili su i dva finala od Real Madrida, baš tih sezona kada su i prolazili Barselonu - 2014. i 2016. godine.

I za kraj, još jedan potpuno neralan podatak, ako se računaju sva kup takmičenja, odnosno dvomeči Čolovog Atletika - u 29 navrata, Atletiko je u 27 prošao nakon pobede u prvom meču.

Brojke, istorija i statistika kažu - Barsi je večeras doslovno potrebno čudo i Hansi Flik će morati da mu se nada.

