Trener fudbalera Reala Alvaro Arbeloa odredio je spisak igrača za revanš utakmicu četvrtfinala Lige šampiona protiv Bajerna.

Na spisku se nalaze: golmani: Andrej Lunin, Fran Gonzales, Havi Navaro; odbrana - Dani Karvahal, Eder Militao, David Alaba, Trent-Aleksander Arnold, Alvaro Kareras, Fran Garsija, Antonio Ridiger, Ferlan Mendi, Din Hujsen; srednji red - Džud Belingem, Eduardo Kamavinga, Federiko Valverde, Arda Guler, Dani Sebaljos, Tijago Pitarh; napad - Vinisijus Žunior, Kilijan Mbape, Gonzalo Garsija, Brahim Dijaz i Franko Mastantuono.

U timu nema povređenog Tiba Kurtoe i suspendovanog Oreljana Čuamenija, koji su još kako važni šrafovi u timu Reala.

Očekuje se da umesto Čuamenija opet šansu dobije mladi Tijago Pitarč, uz kapitena Valverdea i Ardu Gulera, dok će se u startnu postavu vratiti Džud Belingem, čiji će glavni zadatak biti da pomogne tandemu Mbape - Vinisijus Žunior.

Utakmica između Bajerna i Reala biće odigrana sutra od 21 čas u Minhenu. U prvom duelu, koji je odigran 7. aprila u Madridu, bilo je 2:1 za Bajern.

