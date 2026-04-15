BIZARNA SMRT U NEMAČKOJ! Bivši fudbaler poginuo posle sudara sa jelenom: Vozio je bicikl oko kuće...
Bivši nemački fudbaler, Rajner Viršing (63), izgubio je život u bizarnoj nesreći.
Viršing je poginuo u sudaru sa jelenom dok je vozio bicikl u blizini svoje kuće u Bad Kisingenu u Nemačkoj.
Bivši fudbaler se sudario sa jelenom, pao i udario glavom o beton. Nažalost, nije imao zaštitnu kacigu. Vozač koji je prolazio pronašao ga je na putu i odmah pozvao hitnu pomoć, međutim, spasa mu nije bilo. Preminuo je od zadobijenih povreda.
Njegov brat Diter otkrio je da je zadobio prelom lobanje sa obilnim krvarenjem i da mu spasa nije bilo.
Od Viršinga se oprostio njegov bivši klub Nirnberg, za koji je upisao 72 nastupa u Bundesligi.
"Naše najdublje i najiskrenije saučešće svim njegovim voljenima", saopštio je Nirnberg.
