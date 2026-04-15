Bivši nemački fudbaler, Rajner Viršing (63), izgubio je život u bizarnoj nesreći.

Viršing je poginuo u sudaru sa jelenom dok je vozio bicikl u blizini svoje kuće u Bad Kisingenu u Nemačkoj.

Bivši fudbaler se sudario sa jelenom, pao i udario glavom o beton. Nažalost, nije imao zaštitnu kacigu. Vozač koji je prolazio pronašao ga je na putu i odmah pozvao hitnu pomoć, međutim, spasa mu nije bilo. Preminuo je od zadobijenih povreda.

Njegov brat Diter otkrio je da je zadobio prelom lobanje sa obilnim krvarenjem i da mu spasa nije bilo.

Od Viršinga se oprostio njegov bivši klub Nirnberg, za koji je upisao 72 nastupa u Bundesligi.

"Naše najdublje i najiskrenije saučešće svim njegovim voljenima", saopštio je Nirnberg.

Ne propustiteFudbalPODATAK KOJI BRINE HANSIJA FLIKA! Barsa traži ČUDO u Madridu - Simeone je bio IGRAČ kada je Atletiko poslednji put izgubio na domaćem terenu u nokaut fazi LŠ!
FudbalARBELOA PRELOMIO: Ovi igrači putuju u Minhen na megdan Bajernu!
Fudbal"NE OČEKUJTE NIŠTA..." Čelnik Juventusa se oglasio zbog Dušana Vlahovića! Da li ostaje u Torinu?! Poruka je JASNA!
FudbalPETI UZASTOPNI MUNDIJAL ZA ISKUSNOG STRUČNJAKA! Gana ima novog selektora!
Počelo je opelo na sahrani Duška Vujoševića Izvor: Petar Aleksić