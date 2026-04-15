MOŽE LI REAL DA NAPRAVI ČUDO U MINHENU? Arbeloa odredio tim za revanš sa Bajernom!
Trener fudbalera Reala Alvaro Arbeloa odredio je spisak igrača za revanš utakmicu četvrtfinala Lige šampiona protiv Bajerna, saopštio je danas madridski klub.
Real - Bajern 7.4.2026 Foto: Manu Reino / DeFodi Images / Profimedia, Thomas COEX / AFP / Profimedia
Na spisku se nalaze: golmani: Andrej Lunin, Fran Gonzales, Havi Navaro; odbrana - Dani Karvahal, Eder Militao, David Alaba, Trent-Aleksander Arnold, Alvaro Kareras, Fran Garsija, Antonio Ridiger, Ferlan Mendi, Din Hujsen; srednji red - Džud Belingem, Eduardo Kamavinga, Federiko Valverde, Arda Guler, Dani Sebaljos, Tijago Pitarh; napad - Vinisijus Žunior, Kilijan Mbape, Gonzalo Garsija, Brahim Dijaz i Franko Mastantuono.
Utakmica između Bajerna i Reala na programu je večeras od 21 čas u Minhenu.
U prvom duelu, koji je odigran 7. aprila u Madridu, bilo je 2:1 za Bajern.
