BOLNICA U LONDONU PRED MEČEVE ODLUKE: Teški dani za Arsenal...
Naime trening uoči revanša četvrtfinala protiv Sportinga protekao je bez Rikarda Kalafjorija, Martina Edegora, Deklana Rajsa, Bukaja Sake i Jurijena Timbera, što je izazvalo veliku zabrinutost u taboru londonskog kluba.
Najveći problem je oko Deklana Rajsa, koji je za vikend odigrao svih 90 minuta u porazu od Bornmuta, ali potom nije bio u stanju da trenira.
Iako njegovo odsustvo ne znači automatski i izostanak sa utakmice, dodatno komplikuje planove trenera Mikela Artete pred duel odluke.
"Ne želim da ulazim u detalje. Moramo da sačekamo i vidimo kakva je situacija", rekao je Arteta, potvrdivši da će konačna odluka o nastupu svih petorice biti doneta neposredno pred meč.
Ostatak kvarteta – Edegor, Saka, Timber i Kalafjori – već neko vreme kuburi sa povredama i van je punog trenažnog procesa, pa njihov status dodatno pojačava neizvesnost pred dva možda i ključna meča sezone.
Uprkos problemima, Arsenal u duel sa Sportingom ulazi sa minimalnom prednošću od 1:0 iz Lisabona, dok već u nedelju sledi direktan okršaj sa Mančester sitijem u borbi za titulu.
Posle bolnog poraza od Bornmuta, Arteta je pozvao ekipu na reakciju.
"Nema sive zone. Ili jesmo ili nismo. Moramo biti jači i odlučniji, jer nas čekaju utakmice koje definišu sezonu", poručio je španski stručnjak.