Revanš mečevi četvrtfinala Lige šampiona.
GOREĆE ALIJANC ARENA: Spektakl u Minhenu - Real sanja preokret protiv Bajerna! Evo gde možete pratiti prenos revanš mečeva četvrtfinala Lige šampiona
U sredu uveče su na programu su preostale dve revanš utakmice četvrtfinala Lige šampiona.
Real - Bajern 7.4.2026
U Minhenu u klasiku evropskog fudbala Bajern dočekuje Real nakon trijumfa u prvom meču u Madridu od 2:1 i sigurno je da nas očekuje još jedan spektakularni obračun.
U drugom meču u Londonu Arsenal dočekuje Sporting. "Tobdžije" su slavile u Lisabonu sa 1:0 i favoriti su za prolaz dalje, ali su u međuvremenu poražene u od Bormuta u Premijer ligi i ne baš u najboljem raspoloženju dočekuju ovaj meč.
Utakmice možete pratiti na kanalima "Arene sporta",a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
Oba meča počinju u 21 čas.
