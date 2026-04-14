"Kontinuitet je od velikog značaja i to nam je veoma važno, posebno jer smo već imali jedno okupljanje u dogovoru sa klubovima i Zajednicom superligaša. Potrebno je da ponavljamo ovakve akcije kako bismo se dodatno upoznali sa igračima iz naše lige koji su nastupima u svojim klubovima i reprezentativnim selekcijama skrenuli pažnju na sebe, ali i da radimo na konkretnim zadacima i zahtevima koji su neophodni da bi neko bio deo reprezentacije", naveo je Paunović, a preneo sajt FSS.

FSS je naveo da je akcenat tokom dvodnevne akcije bio na "nadogradnji i upoznavanju potencijalnih kandidata sa zahtevima nacionalnog tima, kroz kombinaciju video analiza, individualnih razgovora i rada na terenu" i da je upravo taj metod "omogućio igračima da jasnije razumeju principe igre i uloge u sistemu na kome Paunović insistira".

"Verujem da dolazi vreme kada će se na neke od ovih igrača ozbiljno računati i kada će biti potrebni reprezentaciji. Zato koristimo svaki slobodan termin između prvenstvenih utakmica da radimo sa njima, jer nemamo mnogo takvih prilika, a i malo je zemalja u kojima se ovakva praksa sprovodi. Ovo je veoma važno, pre svega zbog budućnosti našeg fudbala, zbog ovih momaka koji će jednog dana igrati u inostranstvu, a sada su tu i mogu da nam se stave na raspolaganje", rekao je Paunović.

Paunović je rekao da je veoma zadovoljan nastupom igrača kojima je ovo bila druga akcija sa nacionalnim timom.

"Svi igrači koji su drugi put sa nama sprovode i sećaju se zahteva kroz video, razgovore i sastanke koje smo imali. Jako smo zadovoljni, zaista. Ja, lično, volim da radim sa igračima koji su 'gladni' dokazivanja, koji su željni da sprovedu zadatke i da na to nadograde svoj kvalitet", kazao je Paunović.

Selektor reprezentacije Srbije naveo je da od igrača želi da budu kreativni.

"Želim da budu slobodni, da svoj talenat ispolje, ali pritom u jednoj organizaciji igre i zahtevima koji su potrebni u modernom fudbalu", rekao je Paunović.

Deo okupljanja bili su i omladinski reprezentativci Srbije koji su izborili plasman na Evropsko prvenstvo, što je, kako ističe Paunović, prirodan korak u njihovom razvoju.

"To je pravi put. Da prolaze mlađe selekcije i brane boje Srbije u svojoj generaciji, a zatim, kada dođe vreme, i u starijoj. Poziv u A reprezentaciju je logičan korak u tom razvoju i siguran sam da će do njega doći. Verujem da će se upravo na tim igračima graditi budućnost naše reprezentacije. Naravno, čestitke i kadetima i omladincima na uspehu i plasmanu na dva velika takmičenja", kazao je Paunović.

Paunović se zahvalio Zajednici i svim klubovima na razumevanju, kao i igračima koji su se odazvali pozivu.

"Veoma je važno što momci pokazuju spremnost da dođu, da nekoliko dana zajedno radimo i funkcionišemo kao tim, kako bismo bili još bolji kada dođu zahtevniji izazovi koji nas očekuju", rekao je selektor reprezentacije Srbije.

U akciji su učestvovali: Golmani: Dragan Rosić (Vojvodina), Luka Lijeskić (Radnički 1923) i Vuk Draškić (Crvena zvezda).

Odbrambeni igrači: Mateja Gašić (Radnik), Vukašin Đurđević (Partizan), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Ahmed Hadžimujović (Novi Pazar), Nikola Simić (Partizan), Nemanja Vidojević (Železničar) i Uroš Filipović (Radnik).

Igrači sredine terena: Vanja Dragojević (Partizan), Vasilije Novičić (IMT), Njegoš Petrović (Vojvodina), Ognjen Ugrešić, (Partizan), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Marko Veličković (Vojvodina) i Aleksa Cvetković (OFK Beograd).

Krilni napadači: Aleksa Kuljanin (Železničar), Lazar Ranđelović (Vojvodina), Luka Zarić (Crvena zvezda), Bogdan Kostić (Partizan) i Uroš Kabić (OFK Beograd).

Napadači: Milutin Vidosavljević (Vojvodina) i Slobodan Tedić (Čukarički).

(Beta)