OVO SU SVI JEDVA ČEKALI - APSOLUTNI SPEKTAKL U LIGI ŠAMPIONA: Barselona u (ne)mogućoj misiji u Madridu, Liverpul se protiv prvaka Evrope uzda u magiju "Enfilda"
Večeras su na programu prve dve utakmice revanš mečeva četvrtfinala Lige šampiona.
Sastaju se:
Liverpul - PSŽ (0:2)
Atletiko Madrid - Barselona (2:0)
Oba meča počinju u 21 čas.
Sastavi:
Liverpul: Mamardašvili, Frimpong, Konate, Van Dajk, Kerkez, Gravenberg, Mekalister, Soboslaj, Virc, Isak, Ekitike.
PSŽ: Safonov, Hakimi, Markinjos, Paćo, Nuno Mendeš, Vitinja, Žoao Neveš, Zaire-Emeri, Due, Kvarachelija, Dembele.
Atletiko: Muso, Molina, Le Norman, Lengle, Ruđeri, Simeone, Ljorente, Koke, Lukman, Grizman, Hulijan Alvarez.
Barselona: Đoan Garsija, Kunde, Erik Garsija, Martin, Kanselo, Pedri, Gavi, Olmo, Fermin, Jamal, Feran Tores.
Atletiko Madrid - Barselona 2:0
Atletiko je potpuno neočekivano dobio prvi meč sa "Kamp Nou" sa 2:0 i pred Barselonom je (ne)moguća misija u Madridu. Međutim, ako neko ume da okrene stvari u svoju korist, to su svakako Katalonci.