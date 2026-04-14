Liverpul: Mamardašvili, Frimpong, Konate, Van Dajk, Kerkez, Gravenberg, Mekalister, Soboslaj, Virc, Isak, Ekitike.

PSŽ: Safonov, Hakimi, Markinjos, Paćo, Nuno Mendeš, Vitinja, Žoao Neveš, Zaire-Emeri, Due, Kvarachelija, Dembele.

Atletiko: Muso, Molina, Le Norman, Lengle, Ruđeri, Simeone, Ljorente, Koke, Lukman, Grizman, Hulijan Alvarez.

Barselona: Đoan Garsija, Kunde, Erik Garsija, Martin, Kanselo, Pedri, Gavi, Olmo, Fermin, Jamal, Feran Tores.

Atletiko Madrid - Barselona 2:0

Atletiko je potpuno neočekivano dobio prvi meč sa "Kamp Nou" sa 2:0 i pred Barselonom je (ne)moguća misija u Madridu. Međutim, ako neko ume da okrene stvari u svoju korist, to su svakako Katalonci.

Liverpul - PSŽ 0:2

Prvak Evrope je potpuno nadigrao "redse" na svom terenu i čini se da je Liverpul još i dobro prošao. Videćemo da li magija "Enfilda" može da režira spektakularan preokret.