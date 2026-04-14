Sivić (59) ima veliko iskustvo vođenja superligaških klubova, a poslednji angažman imao je u Radničkom iz Niša, koji je vodio do decembra prošle godine.

Ekipu iz Bačke Topole preuzima neposredno pred početak plej-auta u Super ligi Srbije. TSC zauzima 11. mesto sa 34 boda i samo je bod udaljen od ispadanja u Prvu ligu.

"Drago mi je što sam došao u veliki klub sa odličnom infrastrukturom i jasno postavljenim sistemom. Svesni smo da situacija nije laka, ali ovakve tranzicione sezone dešavaju se i najorganizovanijim sredinama. Pred nama je ozbiljan zadatak i svaki trenutak mora biti maksimalno iskorišćen kako bismo popravili stanje i ostvarili rezultate“, rekao je Sivić, preneo je klub.

Sivić je dodao da je upoznat sa igračkim kadrom TSC-a.

"Radio sam sa Bosićem (Radivoj), dok sam se sa iskusnijim igračima susretao kao protivnicima. Reč je o dobroj grupi koja kombinuje iskustvo i mladost. Ekipa je igrala dobro, ali su je poremetile povrede i česte promene. Sada je na nama svima da brzo reagujemo, unapredimo ono što možemo i počnemo da osvajamo bodove", istakao je on.

Sivić je rekao da je odbio nekoliko kratkoročnih opcija i svesno prihvatio poziv TSC-a.

"TSC vidim kao sredinu u kojoj mogu da ostavim dublji trag, a ne samo da rešavam kratkoročne probleme. Voleo bih da ovde ostanem duže", rekao je on.

Sivić je ocenio da postoje posebne emocije jer je ranije vodio Spartak iz rodne Subotice, a da je tokom fudbalske karijere igrao za AIK, preteču današnjeg TSC-a.

"Biće zanimljivo zbog tih veza, ali u ovom poslu emocije moraju da budu po strani", dodao je on.

Na kraju Sivić se zahvalio upravi kluba na ukazanom poverenju.

"Ekipa ima kvalitet i verujem da uz posvećen rad i fokus možemo da ostvarimo ciljeve. Okrećemo se narednim obavezama i pripremi utakmice protiv Napretka", zaključio je Sivić.

TSC će prvi meč sa novim trenerom odigrati u nedelju, 19. aprila, kada dočekuju Napredak.

(Beta)