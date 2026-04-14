Slušaj vest

Italija je pitanje pobednika rešila u prvom poluvremenu, kada su golove postigle Kristijana Đireli u 20, Elizabeta Olivijero u 35. i Martina Lencini u 45. minutu.

U nastavku su rezultat povećale Arijana Karuzo u 61, ; Sofija Kantore u 88. i Giada Gređi u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

U toku je druga utakmica ove grupe između Švedske i Danske.

Danska i Švedska su pre ovog kola na prve dve pozicije imale po četiri boda, koliko posle pobede nad Srbijom ima i Italija. Srbija na poslednjem mestu ima jedan bod.

Srbija za četiri dana u nastavku kvalifikacija gostuje Švedskoj, dok Italija gostuje u Danskoj.

(Beta)

