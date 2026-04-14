Maskerano (41), bivši saigrač Lionela Mesija iz Barselone i reprezentacije Argentine, koji se u Interu iz Majamija ponovo spojio sa njim, napušta klub iz ličnih razloga.

Pored njega Inter iz Majamija napušta i kompletan stručni štab, a razlozi odlaska nisu navedeni.

"Želeo bih da zahvalim klubu na poverenju koje su mi ukazali, svim zaposlenima koji su deo organizacije na zajedničkom trudu, a posebno igračima, koji su omogućili da doživimo nezaboravne trenutke", rekao je Maskerano, preneo je klub.

Ovaj potez dolazi nepune dve nedelje nakon što je Inter iz Majamija otvorio novi stadion u blizini Međunarodnog aerodroma u tom gradu. Klub je remizirao u prve dve utakmice na novom stadionu.

Na mestu trenera privremeno će ga zameniti Giljermo Ojos, koji se smatra zaslužnim za otkrivanje Mesija u Barseloninoj akademiji i predviđanje da bi mogao postati jedan od najboljih fudbalera svih vremena.

Mesi je tada imao 16 godina, na samom početku karijere koja će ga odvesti do osvajanja osam "Zlatnih lopti", Svetskog prvenstva i četiri titule u Ligi šampiona. Mesi je tokom godina u intervjuima govorio o Ojosu kao o svom "fudbalskom ocu".

Ojos će sada ponovo trenirati Mesija, ali nije jasno koliko će dugo ostati na toj funkciji. Preuzima ekipu koja posle sedam kola zauzima treće mesto na tabeli Istočne konferencije MLS-a sa 12 bodova.

Iz kluba su saopštili da će dužnost sportskog direktora preuzeti dosadašnji direktor Alberto Marero, koji će tako zameniti Ojosa na funkciji.

(Beta)