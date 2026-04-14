"Žan-Pjer Eskalet posvetio je ceo svoj život našem sportu, kojem je služio sa strašću, humanošću i odanošću", navodi se u saopštenju FFF-a, uz "najiskrenije i najtoplije misli upućene njegovoj porodici i najbližima".

Eskalet je predsednik FFF-a bio od 2005. do 2010. godine. Tokom njegovog mandata Francuska je stigla do finala Svetskog prvenstva 2006. godine, pod vođstvom Remona Domeneka, a imao je i ključnu ulogu u dobijanju organizacije Evropskog prvenstva 2016. godine.

Francuska javnost kritikovala ga je jer je zadržao Domeneka na funkciji nakon što je reprezentacija eliminisana u grupnoj fazi Evropskog prvenstva 2008. godine bez ijedne pobede.

Domenek je zadržao posao uprkos lošem rezultatu, a dodatno je razljutio navijače kada je uživo pred kamerama zaprosio svoju devojku odmah nakon poraza od Italije i eliminacije sa turnira.

Francuska je ostala bez pobede i na Svetskom prvenstvu 2010. godine, gde je takođe ispala u grupnoj fazi turnira u Južnoj Africi.

Tokom turnira došlo je do otvorenih sukoba između igrača i stručnog štaba. U jednom trenutku fudbaleri Francuske bojkotovali su trening u znak protesta zbog izbacivanja napadača Nikolasa Anelke iz tima.

Slika bojkota francuskih igrača izazvala je ogorčenje u zemlji, a političari su kritikovali reprezentativce.

"Stidim se i izvinjavam se francuskom fudbalskom svetu", rekao je tada Eskalet.

Eskalet je bivši profesor engleskog jezika, a pomogao je i razvoj amaterskog fudbala u Francuskoj.

(Beta)