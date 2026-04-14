Arsenal je slavio u Lisabonu sa 1:0. ali "tobdžije" su daleko od idelne forme.

Arsenal je ostao u trci za trofeje u dva takmičenja nakon poraza od Mančester sitija u finalu Liga kupa i eliminacije od drugoligaša Sautemptona u četvrtfinalu FA kupa, a prethodnog vikenda poražen je od Bornmuta u Premijer ligi i ponovo zakomlplikovao borbu za titulu.

Mikel Arteta, trener Arsenala, poručio je da njegovi igrači ulaze u revanš četvrtfinala Lige šampiona protiv Sportinga vođeni "čistom vatrom", naglasivši da ekipa mora da igra bez straha.

Arteta ističe da motivacije ne nedostaje, dok londonski klub juri istorijski uspeh, prvu titulu u Ligi šampiona i prvi trofej u Premijer ligi posle 22 godine. Arsenal je trenutno lider na tabeli sa 70 bodova iz 32 utakmice.

"Ono što pokušavamo da ostvarimo je teško, izazovno i ponekad neizvesno. Tako i treba da bude. Morate da se suočite s tim", rekao je Arteta i dodao:

"Pokušavamo da uradimo nešto što nikada u istoriji kluba nije ostvareno u ovom takmičenju. To dovoljno govori o težini zadatka. Prvi put smo tri godine zaredom u četvrtfinalu Lige šampiona.Nemamo strah. Čista vatra, to želim da vidim kod igrača, navijača i kod sebe", poručio je Arteta.