Greška je registrovana na meču u Lučanima, gde je Mladost savladala Napredak rezultatom 2:0. Glavni sudija Milan Stefanović dosudio je penal za domaći tim početkom drugog poluvremena, iako je, prema oceni nadležnih, trebalo da usledi intervencija iz VAR sobe.

"Napadač šutira loptu koja pogađa telo odbrambenog igrača, a zatim se odbija u njegovu ruku, koja se nalazi u prirodnom položaju, kojom odbrambeni igrač ne pravi dodatne pokrete. Ova situacija se ne smatra kažnjivom, stoga VAR je trebalo da interveniše i preporuči sudiji OFR – pregled snimka", navodi se u obrazloženju.

U trenutku dosuđivanja najstrože kazne domaćin je imao prednost od 1:0, a Jovan Ćirić je realizacijom penala postavio konačan rezultat.

Preostale dve situacije koje su bile predmet analize ocenjene su kao pravilno rešene.

Na utakmici u Bačkoj Topoli, gde je TSC poražen od IMT-a rezultatom 1:3, sudija Nenad Minaković dosudio je penal nakon konsultacije sa VAR timom, što je potvrđeno kao ispravna odluka.

"Ruka odbrambenog igrača nalazi se u neprirodnom položaju. Dobra odluka VAR sudije da preporuči OFR, nakon koga je doneta ispravna odluka”.

Na meču između OFK Beograda i Radnika, koji je završen bez golova, ključni detalj dogodio se u završnici kada je domaći tim ostao sa igračem manje. Saša Marković isključen je zbog oštrog starta, a odluka glavnog sudije Močila Markovića dobila je potvrdu.

"Igrač ulazi u duel za loptu velikom brzinom i intenzitetom, startujući na zglob protivnika, ugrožavajući njegovu bezbednost. Ispravna odluka sudije da pokaže crveni karton zbog ozbiljnog prekršaja", stoji u objašnjenju Sudijske komisije.