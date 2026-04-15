Slušaj vest

Trener fudbalera Atletika Dijego Simeone izjavio je da je zadovoljan plasmanom u polufinale Lige šampiona i dodao da je madridski klub "spreman da juri ono što traži godinama", prenose španski mediji.

Fudbaleri Atletika su izborili polufinale LŠ iako su u utorak uveče u Madridu poraženi od Barselone (1:2) u revanš utakmici četvrfinala najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja. Atletiko se plasirao u polufinale LŠ, pošto je u prvom meču koji je odigran prošle nedelje u Barseloni slavio sa 2:0.

"Mislim smo i dalje konkurentni. Menjali su se igrači, mnogo puta smo kretali od početka, a opet smo među četiri najbolja tima u Evropi. Igrali smo protiv ekipe koja igra izvanredno, teško je bilo da ih kontrolišemo. Bili smo timski dobri posle 0:2, ali smo imali individualne greške. Uspeli smo da se vratimo u meč, postigli smo sjajan gol. U drugom poluvremenu bilo je izjednačenije. Izmene su nam donele energiju", rekao je Simeone.

Fudbaleri Atletika su nedavno eliminisali Barselonu u polufinalu Kupa kralja.

"Svaki put kad igramo protiv Barselone znamo da postoji samo jedan način kako da budemo bolji od njih, a to je da ih napadnemo. Lopta je ovaj put bila više kod njih. Ako ih ne napadnete, izgubićete. Izuzetno su opasni kada samo oni napadaju. Znali smo koje šanse imamo. U Kupu kralja smo na našem terenu odigrali odlično prvo poluvreme, a u gostima smo morali da se branimo. U prvom meču četvrtfinala LŠ iskoristili smo ključne momente i tih 2:0 nam je dalo prostor za ovako težak revanš", naveo je trener Atletika.

Fudbaleri Atletika će u polufinalu LŠ igrati protiv boljeg iz duela između Arsenala i Sportinga.

"Prelepo je igrati polufinale Lige šampiona. Idemo dalje sa verom i entuzijazmom. Znamo naše vrline i mane. Imamo veliku veru u sebe i spremni smo da jurimo ono što tražimo godinama. Nije važno ko je nam sledeći rival", zaključio je Simeone.