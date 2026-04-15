Fudbaleri Atletiko Madrida izborili su plasman u polufinale Lige šampiona pošto su u dvomeču sa Barselonom slavili ukupnim rezultatom 3:2.

Atletiko je u uzbudljivom revanšu na svom terenu poražen od Barselone rezultatom 2:1, međutim, u prvom meču Madriđani su slavili sa 2:0 i tako prošli dalje.

Izuzetno nezadovoljni suđenjem bili su Katalonci u dvomeču sa Atletikom. Smatraju da su ih arbitri ozbiljno oštetili u oba meča.

Brazilac Rafinja, koji je zbog povrede propustio obe utakmice, nakon eliminacije svog tima osuo je žestoku paljbu po sudijama.

"Za mene je ovo bila sramotna pljačka. Voleo bih da znam čime se tačno sudije vode kod određivanja kriterijuma za Barselonine utakmice, jer se očito ne vode postojećim pravilima koja bi trebalo da budu ista za sve" rekao je Rafinja.

Nije se tu zaustavio Brazilac.

"Nisam neko ko voli da priča o sudijama, ali ovo je zaista previše. Momci su odigrali perfektno, ali su fudbaleri Atletika napravili mali milion prekršaja za koje im glavni arbitar nije pokazao ni žuti karton. Dobar deo njih nije ni svirao, samo je odmahivao rukama".

"Koji problem sudije imaju sa Barselonom? Da li se to oni plaše Barselone iz nekog razloga? Na svakoj utakmici moramo da uložimo tri puta više truda od rivala ako želimo pobedu, a jasno je zbog čega. Zašto je problem da Barsa prođe dalje, zar morate na svakoj utakmici da nas potkradate" zapitao se vidno iznervirani Rafinja.

Njegove reči došle su do golmana Atletika Huana Musa, koji je imao žestok odgovor.

"Jednostavno ne možete govoriti o krađi. Pravite priču kao da su bila tri penala ili četiri crvena kartona. Pobedili smo na terenu. Pobedili smo u gostima 2:0. Kada poslednji igrač napravi prekršaj to je crveni karton", zagrmeo je Muso pred kamerama.