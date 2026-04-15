Trener fudbalera Pari Sen Žermena Luis Enrike izjavio je da se klub iz Pariza zasluženo plasirao u polufinale Lige šampiona, prenose francuski mediji.

PSŽ je u četvrtfinalu LŠ eliminisao Liverpul. Aktuelni šampion Evrope je prošle nedelje u Parizu slavio sa 2:0 u prvom meču četvrtfinala LŠ, dok je sinoć na Enfildu takođe bilo 2:0 za PSŽ.

"Znali smo kakav nas meč očekuje protiv Liverpula u revanšu. Veoma sam ponosan na svoj tim. Kontrolisali smo igru u prvom poluvremenu, igrajući na protivničkoj polovini, što nije lako na ovom stadionu. Drugo poluvreme je bilo teško, ali smo uradili ono što morate da uradite kada nemate loptu. Mnogo su rizikovali, a mi smo znali da ćemo imati prilike u kontranapadu da postignemo gol. Sve u svemu, zasluženo smo prošli dalje", izjavio je Enrike.

On je istakao da je dobro pripremio ekipu za revanš meč.

"Želeli smo da dođemo ovde i pobedimo, a da bismo to uradili, morali smo da postignemo golove. Pripremili smo se za utakmicu na najbolji mogući način, ali smo takođe znali da moramo da trpimo. Mislim da je ovo bila važna utakmica da pokažemo naš kvalitet navijačima. Liverpul je pokazao svoj stil i igrao sa intenzitetom", dodao je trener PSŽ-a.

Fudbaleri PSŽ-a će u polufinalu LŠ igrati sa boljim iz duela između Reala i Bajerna.

"Mislim da je pravo zadovoljstvo imati ove igrače, imati ove navijače. Znali smo da će da bude teško, ali smo uspeli. Međutim, Liverpul je zaslužio da postigne gol", istakao je Enrike.

On je pohvalio golmana Matveja Safonova, koji je odlično branio u revanšu.

"Govorim to od početka sezone, zadovoljstvo je imati tri golmana ovog kalibra. On je dobro odradio posao. Pokazali smo kakav smo tim. Moramo da uživamo u ovome i da vidimo ko će nam biti protivnik u polufinalu LŠ", naveo je Enrike.

Oba gola za PSŽ na Enfildu je postigao Usman Dembele.

"On je sasvim drugačiji tip igrača. On je igrač svetske klase. Znamo njegove sposobnosti. Veoma sam srećan što vidim ovakav mentalitet u svom timu", zaključio je Enrike.