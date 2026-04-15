Fudbaler Juventusa Arkadijuš Milik ponovo se suočio sa povredom i biće van terena najmanje četiri do pet nedelja, čime je praktično završio sezonu, preneli su danas italijanski mediji.

Poljski reprezentativac tek se nedavno vratio na teren nakon dugog odsustva, ali je novi mišićni problem primorao stručni štab da ga ponovo skloni iz tima, prenela je Gazeta delo Sport.

Ove sezone odigrao je svega 34 minuta u dva kratka nastupa.

Milikova situacija dodatno komplikuje planove trenera Lučijana Spaletija u borbi za plasman u Ligu šampiona, s obzirom na to da je van stroja i srpski reprezentativac Dušan Vlahović.

Milik je u prethodnim nedeljama nagovestio povratak, upisao je 11 minuta protiv Sasuola i 23 minuta protiv Đenove, ali su ti nastupi ostali bez većeg učinka.

Njegovi problemi sa povredama traju još od operacije meniskusa u junu 2024. godine, nakon čega je propustio celu prošlu sezonu. Ove takmičarske godine ponovo nije uspeo da uhvati kontinuitet, a bez postignutog gola je još od maja 2024.

