PREMINULA LEGENDA REALA: Osvojio je četiri Lige šampiona, odigrao preko 300 mečeva...
Bivši fudbaler Real Madrida Hose Emilio Santamarija preminuo je u 96. godini, saopštio je klub.
Santamarija, Urugvajac rođen u Montevideu 1929. godine, bio je deo jedne od najuspešnijih generacija u istoriji madridskog kluba, sa kojim je osvojio četiri titule prvaka Evrope, 1958, 1959, 1960. i 1966. godine.
Tokom boravka u Real Madridu od 1957. godine odigrao je 337 utakmica i osvojio ukupno šest titula španskog prvenstva, igrajući uz legende poput Alfreda Di Stefana i Ferenca Puškaša.
"Santamarija će zauvek ostati upamćen kao jedan od velikih simbola našeg kluba", naveo je predsednik Reala Florentino Pérez.
Nakon igračke karijere, Santamarija je započeo trenerski posao, a vodio je i reprezentaciju Španije na Svetskom prvenstvu 1982, kao i na Olimpijskim igrama 1968. i 1980. godine. Dugogodišnji je bio i trener Espanjola.