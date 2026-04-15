Novopazarski superligaš je potpisao Džonsona Daudu, talentovanog krilnog igrača iz Nigerije, koji će ostati u klubu do leta 2029. godine.
DAUDA U NOVOM PAZARU! Veliko pojačanje za Lalatovićev tim
Fudbaler iz Nigerije Džonson Dauda potpisao je profesionalni ugovor sa Novim Pazarom, objavio je taj superligaš.
Dauda (18) je sa Novopazarcima dogovorio saradnju do leta 2029. godine i predstavlja budućnost tima koji predvodi Nenad Lalatović.
On igra na poziciji krila, a u sadašnji klub došao je pre sedam meseci.
Nigerijac je za ekipu Novog Pazara do 19 godina u Omladinskoj ligi Srbije na 15 utakmica postigao dva gola.
