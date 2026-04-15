HOROR POVREDA ZVEZDE LIVERPULA - Ekitike pokidao Ahilovu tetivu, definitivno propušta Mundijal!
Katastrofalne vesti stižu iz Liverpula!
Reprezentativac Francuske i napadač Redsa, Ugo Ekitike pokidao je Ahilovu tetivu i za njega je sezona završena.
Prema navodima francuskog lista "L'Equipe" sjajnog fudbaler očekuje pauza od devet meseci, što znači da ga nećemo gledati na predstojećem Mundijalu. Ovo je ozbiljan udarac za reprezentaciju Francuske, ali i Liverpul koji ostatak godine, a verovatno i početak naredne neće moći da računa na jednog od svojih najboljih igrača.
Podsetimo, Ekitike se povredio bez kontakta u 30. minutu revanš meča Lige šampiona protiv PSŽ-a (0:2). Pao je na zemlju i uhvatio se za skočni zglob, bio je u vidnim bolovima pre nego što je na nosilima iznet sa terena. Odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnoj povredi.
Ekitikeu je ovo prva sezona u Liverpulu, gde je stigao iz Ajntahta prošlog leta, i do sada je postigao 17 golova na 45 utakmica u svim takmičenjima.