Vanja Drkušić, fudbalski reprezentativac Slovenije srpskog porekla, igrao je za Crvenu zvezdu šest meseci u sezoni 2024/2025, kada se vratio u svoj matični klub Zenit iz Sankt Peterburga.

Nije mnogo Vanja Drkušić igrao u crveno-belom dresu, upisao je svega devet utakmica, uz jedan gol.

Vanja Drkušić u dresu Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Očinski savet Gorana Negića

Bio je Vanja Drkušić akter meča u Milanu protiv Intera (0:4) u Ligi šampiona, ali ni u domaćem prvenstvu nije dobijao mnogo prilike, iako je trebalo da bude zamena za Aleksandra Dragovića. Trener Vladan Milojević više je verovao štoperskom tandemu koji su činili Uroš Spajić i Naser Điga.



Činjenica da nije prošao pripreme sa ekipom, te da je imao problema sa povredama učinile su svoje. Tada mu se desio i jedan zanimljiv razgovor sa Goranom Negićem, sekretarom stručnog štaba crveno-belih.

- Nikada to neću zaboraviti... Vratio sam se u Beograd posle utakmice Slovenije i Kazahstana, gde sam zaradio novu povredu. Sreo sam našeg tim menadžera Gorana Negića. Sećam se kada mi je rekao: "Vanja sine, hajde vidi malo da odeš do crkve". Inače, ne verujem u Boga, nisam tako vaspitan, ali sam stvarno otišao u hram Svetog Save. I otada više nemam problema sa tim pubisom. Možda je Nega bio u pravu - rekao je Vanja Drkušić za Meridiansport.

Hram Svetog Save Foto: Lunja / Alamy / Alamy / Profimedia, Nebojša Mandić, VPC Photo / Alamy / Profimedia

Želeo Ligu šampiona



Govorio je momak iz Novog Mesta o danima na Marakani.

- Sasvim je normalno da se nerviraš kada ne igraš. Zaista poštujem svakog protivnika, ali nisam došao na Marakanu samo zbog utakmica u Lučanima... Nije mi bilo ispod časti da igram te utakmice, naprotiv daleko od toga. Svaki put kada sam obukao crveno-beli dres meni je to bio san snova, protiv koga god da smo igrali. Ali želeo sam da igram Ligu šampiona u dresu kluba za koji navijam od malih nogu. Nije mi bilo svejedno. Atmosfera je bila sjajna, bio sam blizu kuće, prijatelji su mi dolazili. Trudim se da pamtim sve samo po pozitivnom.

Baš tako i pamti vreme provedeno u Ljutice Bogdana 1A.

- Atmosfera u Zvezdi je bila familijarna za vreme mog mandata. Dolazio sam srećan na treninge. Šala je bila prisutna na svakodnevnom nivou.

Vanja Drkušić i Timi Maks Elšnik iz vremena dok su igrali za Crvenu zvezdu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Elšnik je poseban čovek

Društvo mu je u Crvenoj zvezdi pravio kolega iz reprezentacije Timi Maks Elšnik.

- Bio sam mnogo srećan po dolasku u Beograd. Upoznat sam sa srpskim mentalitetom, dobro govorim srpski jezik, pa mi je bilo lakše nego Timiju da se u početku adaptiram. Elšnik je poseban čovek! Mnogo ga gotivim. Baš smo se povezali u Zvezdi, bili smo cimeri. Njega sve zanima – formula, biciklizam… Sa njim možeš o svemu da pričaš.

Voleo bi Drkušić da upozna Nejca Pečnika, još jednog Slovenca koji je ostavio neizbrisiv trag na Marakani i bio član čuvene generacije koja je 2014. vratila titulu na Marakanu.

- Nikada se nisam upoznao sa Pečnikom. Pamtim ga po golu koji je dao Rusiji za 2:1 u reprezentaciji. Znao sam oduvek da je igrao za Zvezdu, ali se nismo upoznali. Popularan je mnogo među Zvezdinim navijačima, jer je došao i dao klubu veliki doprinos u teškim vremenima. Slavišu Stojanovića sam upoznao, a Dejana Kelhara nisam. Dejan živi u Brežicama, ja u Novom Mestu, a to je na 20-ak kilometara udaljenosti - jasan je Drkušić.

Kurir sport/Meridiansport