Trener Betisa Manuel Pelegrini potvrdio je na konferenciji za medije da je Isko među 23 igrača koji konkurišu za meč protiv Brage.

"Isko napreduje u oporavku. Ne treba žuriti, on sam procenjuje koliko može. Trenirao je cele nedelje i nalazi se na spisku. To znači da je spreman za igru, ali ne znamo koliko minuta može da odigra", rekao je Pelegrini, a prenela španska Marka.

Ovo je prvi put da je Isko u konkurenciji za tim od kraja novembra, kada je doživeo novu povredu posle sudara sa saigračem. Prethodno je već imao ozbiljne probleme, uključujući prelom fibule tokom priprema, što mu je bio drugi takav prelom u nešto više od godinu dana.

Zbog komplikacija u oporavku morao je i na dodatne operacije, uključujući artroskopiju skočnog zgloba krajem prošle godine, nakon čega je usledio višemesečni proces rehabilitacije.

Isko je početkom prošle nedelje počeo da trenira sa ekipom, a potom i da podiže intenzitet rada, što je dovelo do odluke da se vrati u tim za važan evropski meč.

Njegov povratak predstavlja veliko pojačanje za Betis, koji ima priliku da se prvi put u istoriji plasira u polufinale ovog takmičenja.

Revanš meč Brage i Betisa na programu je sutra i igra se u Sevilji, a u prvom meču u Portugalu rezultat je bio nerešen 1:1.

