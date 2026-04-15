RAFINJA SE POKAJAO: Fudbaler Barselone se izvinio zbog gesta prema navijačima Atletika
Barselona je sinoć pobedila u gostima Atletiko sa 2:1, ali nije prošla u polufinale pošto je u prvom meču četvrtfinala izgubila na svom terenu sa 2:0.
Rafinja, koji nije igrao na jučerašnjoj utakmici zbog povrede, gestikulirao je ka navijačima Atletika koji je očigledno značio da će biti eliminisani u sledećem kolu.
"Izvinjavam se zbog svog gesta koji ne odražava moje vrednosti ili karakter. To je bio čin u trenutku napetosti", rekao je Rafinja.
On je takođe kritikovao i suđenje. Brazilac je novinarima rekao da je Barselona "opljačkana".
"Za mene je to bila pljačka. Ne samo ova utakmica, već i ona prethodna. Suđenje je bilo veoma loše, neverovatne odluke sudije. Atletiko je napravio mnogo faulova, a nije dobio nijedan žuti karton", rekao je Rafinja novinarima.
Evropska fudbalska unija (Uefa) verovatno će kazniti Brazilca zbog ovih postupaka.
