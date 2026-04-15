Barselona je sinoć pobedila u gostima Atletiko sa 2:1, ali nije prošla u polufinale pošto je u prvom meču četvrtfinala izgubila na svom terenu sa 2:0.

Rafinja, koji nije igrao na jučerašnjoj utakmici zbog povrede, gestikulirao je ka navijačima Atletika koji je očigledno značio da će biti eliminisani u sledećem kolu.

"Izvinjavam se zbog svog gesta koji ne odražava moje vrednosti ili karakter. To je bio čin u trenutku napetosti", rekao je Rafinja.

On je takođe kritikovao i suđenje. Brazilac je novinarima rekao da je Barselona "opljačkana".

"Za mene je to bila pljačka. Ne samo ova utakmica, već i ona prethodna. Suđenje je bilo veoma loše, neverovatne odluke sudije. Atletiko je napravio mnogo faulova, a nije dobio nijedan žuti karton", rekao je Rafinja novinarima.

Evropska fudbalska unija (Uefa) verovatno će kazniti Brazilca zbog ovih postupaka.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviLJUBAV POSTAJE RIJALITI: Šumaher ženi dečka pred TV kamerama - svadbu će pratiti milioni ljudi širom sveta
Tenis"MOJE TENISKO PUTOVANJE SE ZAVRŠAVA POSLE 36 GODINA" Džejmi Marej objavio kraj karijere
TenisŠOK U "BELOM SPORTU" Karlos Alkaraz se povukao sa turnira!
Karlos Alkaraz
EvroligaPOZNATO KO SUDI ZVEZDI U MADRIDU: Evo ko deli pravdu crveno-belima u meču odluke protiv Reala! Zanimljiva odluka Evrolige...
"BEZ REZULTATA NE MOŽEMO DA SE ODMERIMO SA NAJBOLJIMA" Mijatović za Kurir televiziju: "Igrač mora da bude dobra osoba sa razvijenim takmičarskim duhom" Izvor: Kurir televizija