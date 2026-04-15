Megvajer je na utakmici protiv Bornmuta 20. marta dobio crveni karton i zbog toga je bio suspendovan na jednu utakmicu i tu kaznu je već odslužio pošto je propustio poraz od Lidsa u ponedeljak.

Međutim, on je naknadno optužen za neprimereno ponašanje zbog nečega što je rekao četvrtom sudiji dok je izlazio sa terena nakon što je dobio crveni karton. Zbog te nove kazne, Mančester će propustiti gostovanje na Stanford Bridžu u subotu.

Pored suspenzije, 33-godišnji igrač Junajteda je takođe kažnjen i novčano sa 30.000 funti.

(Beta)

