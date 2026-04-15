KAKAV ŠOK U MINHENU - REAL VODI OD PRVOG MINUTA: Neverovatan kiks Nojera!
U sredu su na programu preostala dva revanš susreta četvrtfinala Lige šampiona.
Sastaju se:
Bajern - Real Madrid (2:1)
Arsenal - Sporting (1:0)
Oba meča počinju u 21 čas.
1. minut - Bajern - Real 0:1
Neverovatan kiks Nojera, Guler koristi poklon za ekspresno vođstvo Reala.
1. minut - Počeli su mečevi u Minhenu i Londonu.
Počela su preostala dva revanš meča četvrtfinala Lige šampiona
Sastavi:
Bajern Minhen: Nojer, Stanišić, Ta, Upamekano, Lajmer, Kimih, Pavlović, Gnabri, Olise, Luis Dijaz, Kejn.
Real Madrid: Lunin, Trent, Militao, Ridiger, Mendi, Valverde, Belingem, Guler, Braim Dijaz, Vinisijus Žunior, Embape.
Arsenal: Raja, Moskera, Saliba, Gabrijel, Inkapje, Zubimendi, Rajs, Eze, Madueke, Martineli, Đokereš.
Sporting: Rui Silva, Kvarežma, Diomande, Inasio, Arauho, Hjulmand, Morita, Heni, Pedro Gonkalveš, Trinkao, Luis Suarez.
Arsenal - Sporting 1:0
"Tobdžije" su slavile u Lisabonu sa 1:0 i favoriti su za prolaz dalje, ali su u međuvremenu poražene u od Bornmauta u Premijer ligi i ne baš u najboljem raspoloženju dočekuju ovaj meč.