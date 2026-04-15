21:03

1. minut - Bajern - Real 0:1

Neverovatan kiks Nojera, Guler koristi poklon za  ekspresno vođstvo Reala.

20:58

1. minut - Počeli su mečevi u Minhenu i Londonu.

Počela su preostala dva revanš meča četvrtfinala Lige šampiona

20:06

Sastavi:

Bajern Minhen: Nojer, Stanišić, Ta, Upamekano, Lajmer, Kimih, Pavlović, Gnabri, Olise, Luis Dijaz, Kejn.

Real Madrid: Lunin, Trent, Militao, Ridiger, Mendi, Valverde, Belingem, Guler, Braim Dijaz, Vinisijus Žunior, Embape.

Arsenal: Raja, Moskera, Saliba, Gabrijel, Inkapje, Zubimendi, Rajs, Eze, Madueke, Martineli, Đokereš.

Sporting: Rui Silva, Kvarežma, Diomande, Inasio, Arauho, Hjulmand, Morita, Heni, Pedro Gonkalveš, Trinkao, Luis Suarez.

19:10

PSŽ i Atletiko u polufinalu

19:05

Arsenal - Sporting 1:0

"Tobdžije" su slavile u Lisabonu sa 1:0 i favoriti su za prolaz dalje, ali su u međuvremenu poražene u od Bornmauta u Premijer ligi i ne baš u najboljem raspoloženju dočekuju ovaj meč.

19:00

Bajern - Real Madrid 2:1

Bajern je u prvom meču slavio u sa 2:1 nakon spektakularne utakmice. Bavarci imaju veće šanse za prolaz dalje, ali Real niko ne sme da otpiše u takmičenju koje su osvajali čak 15 puta. A  poznati su tome da su se nebrojeno puta izvukli iz nemogućih situacija.