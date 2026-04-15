Doprinos tituli je dao i Aleksandar Mitrović koji je postigao drugi pogodak na meču.

Rožer Gedeš je u nadoknadi prvog poluvremena doveo svoj tim u prednost, a u 53. minutu se Mitrović upisao u strelce.

Ekipa Visentea Morena trenutno zauzima treću poziciju na tabeli šampionata Katara sa 35 bodova, sedam manje od lidera Al Sada, ali nema dileme da će prvi trofej posle osam godina i slavlja u Superkupu Katara obradovati sve u klubu iz Al Rajana.

Mitrović je današnjim pogotkom stigao do brojke od šest golova i četiri asistencije u 11 nastupa otkako je proteklog leta stigao u Al Rajan u kojem je propustio veliki deo prve polusezone zbog povrede.

