Fudbaleri Al Rajana osvojili su Liga kup Katara pošto su u finalu u Dohi savladali ekipu Muaitera sa 2:0.
AL RAJAN UZEO TROFEJ POSLE OSAM GODINA! Mitrović golom kumovao dugo čekanoj tituli
Doprinos tituli je dao i Aleksandar Mitrović koji je postigao drugi pogodak na meču.
Rožer Gedeš je u nadoknadi prvog poluvremena doveo svoj tim u prednost, a u 53. minutu se Mitrović upisao u strelce.
Ekipa Visentea Morena trenutno zauzima treću poziciju na tabeli šampionata Katara sa 35 bodova, sedam manje od lidera Al Sada, ali nema dileme da će prvi trofej posle osam godina i slavlja u Superkupu Katara obradovati sve u klubu iz Al Rajana.
Mitrović je današnjim pogotkom stigao do brojke od šest golova i četiri asistencije u 11 nastupa otkako je proteklog leta stigao u Al Rajan u kojem je propustio veliki deo prve polusezone zbog povrede.
