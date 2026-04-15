DIDIJE DEŠAN SAOPŠTIO UŽASNE VESTI ZA FRANCUSKU: Ugo Ekitike propušta Mundijal zbog teške povrede
"Ugo je zadobio tešku povredu protiv Pari Sen Žermena. Težina povrede će ga nažalost sprečiti ;da završi sezonu sa Liverpulom i da igra na Svetskom prvenstvu", naveo je Dešan u saopštenju koje je objavio Fudbalski savez Francuske.
Francuski napadač se povredio na jučerašnjoj revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona protiv PSŽ-a, a po navodima medija reč je o povredi Ahilove tetive.
"Ova povreda je veliki udarac za njega, ali i za francuski tim. Njegovo razočarenje je veliko. Ugo će se vratiti u svoju vrhunsku formu, uveren sam u to", rekao je selektor Francuske.
Ekitike je došao u Liverpul iz Ajntrahta prošlog jula i u svojoj prvoj sezoni na Enfildu je upisao 17 golova i šest asistencija u svim takmičenjima.
Debitovao je za Francusku prošlog septembra i trebalo je da bude deo Dešanovog tima za ovogodišnje Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.
(Beta)