Prema tužbi, ova kompanija je pregovarala o ugovoru vrednom 7 miliona dolara sa Argentinskim fudbalskim savezom za ekskluzivna prava na dve prijateljske utakmice odigrane u oktobru prošle godine, kada su se Gaučosi sastali sa Venecuelom i Portorikom.

Kompanija kaže da je ugovorom predviđeno da je Leo Mesi morao da igra najmanje 30 minuta na svakoj utakmici, osim ako se ne povredi.

Problem je nastao kada Mesi nije igrao protiv Venecuele, već je utakmicu gledao sa tribina. Promoteri su bili dodatno nezadovoljni činjenicom da je već sledećeg dana igrao za svoj klub Inter Majami protiv Atlanta Junajteda, što prema njihovim rečima dokazuje da nije postojao opravdan razlog za njegovo odsustvo. U drugoj utakmici, protiv Portorika, Mesi je nastupio kako je dogovoreno.

VID takođe u tužbi navodi da je pretrpeo dodatne gubitke od preko milion dolara nakon što je jedna od utakmica premeštena iz Čikaga u Fort Loderdejl. Kao razlozi za promenu lokacije data su različita objašnjenja, od loše prodaje karata do bezbednosnih problema.

Promoter takođe tvrdi da mu je Fudbalski savez Argentine obećao nadoknadu kroz buduće utakmice protiv Kine 2026. godine, ali da se dogovor nikada nije ostvario. Kao rezultat toga, VID sada traži nadoknadu za izgubljeni novac i dodatnu štetu pravnim putem.