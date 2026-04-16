Slušaj vest

Slavko Vinčić nalazi se u centru skandala zbog suđenja na meču Bajern - Real (4:3). Crveni karton za Kamavingu zbog "zadržavanja vremena" postao je svetska fudbalska tema broj jedan.

Ko je Slavko Vinčić?

Slovenac je jedan od najcenjenijih sudija u svetu, vrlo dobro kotiran na tabelama UEFA i FIFA, kada su u pitanju njihova najbolja takmičenja.

Međunarodni institut za istoriju i statistiku fudbala (IFFHS) ga je pre dve godine stavio na drugo mesto najboljih arbitara na svetu, u izboru u kome učestvuju novinari i fudbalski stručnjaci iz 90 zemalja sveta. Ispred njega je bio samo Francuz Fransoa Letiksije, koji je dobio 126 bodova, dok je Vinčič na drugom mestu dobio 86 bodova.

1/7 Vidi galeriju Slavko Vinčić Foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Slavko Vinčić je 2024. godine sudio finalnu utakmicu Lige šampiona između Real Madrida i Dortmunda, a sudio je i polufinalni meč Evropskog prvenstva između Francuske i Španije.

Skandal sa Tijanom Ajfon

Slavko Vinčić iza sebe ima impresivnu sudijsku karijeru. Da nije bilo skandala iz 2020. godine, kada je uhapšen u BiH, u okviru policijske akcije vezane uz aferu Tijane Maksimović, poznatije kao Tijana Ajfon, osumnjičene za prostituciju i podvođenja, njegova karijera bila bi bez mrlje. Vinčić je bio gost na privatnoj zabavi u okolini Bijeljine, na kojoj su pozvane starlete. Tada je uhapšeno svih 36 ljudi koji su bili na žurci.

1/8 Vidi galeriju Tijana Ajfon Foto: Printscreen Instagram, ATA images, Petar Aleksić

- Posle sastanka sa poslovnim partnerima pozvani smo na jedan ranč da proslavimo, i odazvali smo se pozivu. Bilo je četrdesetak ljudi, skoro nikog od njih nisam poznavao. Posle policijske racije odvedeni smo na informativni razgovor, gde sam objasnio da uopšte ne znam te ljude, i nakon toga su me pustili tako da sam mogao da se vratim kući u Sloveniju - rekao je tada Slavko Vinčić za slovenački portal „24ur.com“.