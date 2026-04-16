Burno je bilo nakon što je slovenački arbitar označio kraj meča.
HTELI DA BIJU SLOVENCA?! Pogledajte šta su fudbaleri Reala uradili posle utakmice: Morali su da ih drže...
Fudbaleri Reala nisu umeli da sportski prihvate poraz od Bajerna i eliminaciju u četvrtfinalu LŠ. Oni su posle meča krenuli sa Slavku Vinčiću u želji da se objasne s njim, pa su tako članovi stručnog štaba i staloženiji saigrači morali da drže besne fudbalere iz Madrida.
Fudbaleri Reala u napadu na Slavka Vinčića Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia
