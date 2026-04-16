Miloš Nenezić, predsednik Napretka, osuo je paljbu po igračima svog tima. Prvo je istakao šta je njegova krivica, a onda razapeo tim...

- Sigurno je najveća odgovornost za ispadanje na predsedniku, odnosno meni, jer iako sam odradio sve ono što sam mislio da je neophodno, nije odrađeno kako bi trebalo od drugih struktura, ali to je na kraju moja odgovornost - rekao je Nenadić.

Prvi čovek Kruševljana je potom bio konkretniji.

- Zbog čega smo ispali?! Ima više razloga, ali hteo bih da izdvojimo nekoliko, a opet kažem, ne skidajući nikakvu odgovornost sa sebe. Prvi razlog je onaj na koji teško možemo da utičemo – sudije. Još na početku sezone, kao i u prethodnim, a nismo bili pošteđeni ni u ranijim, pogurale su nas da dođemo u ovu situaciju. Moram da napomenem da nije njihova krivica, jer krivica je ljudi koji njima daju direktive, kako i šta da sude na određenim utakmicama, za razliku od drugog, na sreću većeg dela ljudi, koji imaju iskrenu nameru i doživljavaju fudbal kao sport, ali nekolicina ovih prvih se više pita. Da smo mi, međutim, na terenu delovali jače, ne bi sudije mogle da nas poguraju dovde - pričao je Nenadić i dodao:

- Drugi faktor je naša krivica, loša selekcija igrača. Pojedinci su bili plaćeni papreno, a nisu na terenu dali maltene ništa.

Na kraju je usledio šok...

- Treći razlog je neprofesionalizam naših fudbalera, koji raskalašnim ponašanjem prevashodno u kafani, a i u sportskim kladionicama, dovode do unazađenja kluba, ali i samih sebe - zaključio je Nenadić.

Postavlja se i pitanje: Kako je klub uopšte tako nešto dozvolio i zašto ti igrači momenatalno nisu bili kažnjeni i precrtani u klubu...