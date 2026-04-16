ŠTA HOĆEŠ?! ZAČEPI USTA!" Totalni haos među zvezdama Reala: Kamere snimile žestoko vređanje
Nervoza u timu Reala na meču sa Bajernom videla se u situaciji kada su pale teške reči posle akcije u kojoj su bili Vinisijus Žunior i Džud Belingem.
Brazilski krilni napadač je izgubio loptu, odlučivši da sam završi akciju iako je Belingem bio u idealnoj poziciji i jasno tražio dodavanje. Ta odluka razljutila je engleskog vezistu, koji mu je odmah uputio oštre zamerke na terenu.
Međutim, ono što je usledilo dodatno je podiglo buru - reakcija Vinisijusa iznenadila je mnoge. Kamere televizije Movistar jasno su zabeležile kako se Brazilac okreće ka saigraču i besno odgovara:
– Šta hoćeš? Začepi usta! – odbrusio je Vinisijus, što je ubrzo postalo viralno na društvenim mrežama.
Ovaj incident dodatno je podgrejao priče o narušenim odnosima unutar svlačionice madridskog velikana, gde se već duže vreme spekuliše o nesuglasicama među ključnim igračima. Posebno se u fokus često stavlja saradnja ofanzivnih zvezda ekipe, koja neretko deluje neusklađeno na terenu.