Nervoza u timu Reala na meču sa Bajernom videla se u situaciji kada su pale teške reči posle akcije u kojoj su bili Vinisijus Žunior i Džud Belingem.

Brazilski krilni napadač je izgubio loptu, odlučivši da sam završi akciju iako je Belingem bio u idealnoj poziciji i jasno tražio dodavanje. Ta odluka razljutila je engleskog vezistu, koji mu je odmah uputio oštre zamerke na terenu.

Međutim, ono što je usledilo dodatno je podiglo buru - reakcija Vinisijusa iznenadila je mnoge. Kamere televizije Movistar jasno su zabeležile kako se Brazilac okreće ka saigraču i besno odgovara:

Šta hoćeš? Začepi usta! – odbrusio je Vinisijus, što je ubrzo postalo viralno na društvenim mrežama.

Ovaj incident dodatno je podgrejao priče o narušenim odnosima unutar svlačionice madridskog velikana, gde se već duže vreme spekuliše o nesuglasicama među ključnim igračima. Posebno se u fokus često stavlja saradnja ofanzivnih zvezda ekipe, koja neretko deluje neusklađeno na terenu.

Fudbaleri Reala u napadu na Slavka Vinčića Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia

profimedia-1091459650.jpg
untitled1.jpg
