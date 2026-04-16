"NIJE KRIV SUDIJA, VEĆ IDIOT GLUPI KAMAVINGA" Čuveni as Reala brutalno izvređao igrača kraljevskog kluba koji je pocrveneo
Posle eliminacije od Bajerna, fudbaler Reala žestoku su napali sudiju Vinčića, smatrajući da je prestrogo isključio Kamavingu, koji je napravio prekršaj, a zatim u uzeo loptu zbog čega mu je slovenački arbitar mu je pokazao drugi žuti karton.
Ipak, nekadašnji holandski as i fudbaler Reala, Vesli Snajder, kaže da nije sudija kriv, već je prozvao francuskog igrača.
- Glupi idiote! Radiš ovo nakon što si već dobio žuti karton. Na ovom nivou, to je jednostavno glupo. Znate li šta bi igrači Real Madrida trebalo da urade posle utakmice? Trebalo bi da u svlačionici istresu sav svoj bes na njemu, a ne da krive sudije - rekao je Snajder posle meča.
Bajern je pobedio Real ukupnim rezultatom 6:4 (2:1, 4:3) i plasirao se u polufinale Lige šampiona, gde će se sastati sa evropskim prvakom PSŽ.
Drugi polufinalni par čine Atletiko - Arsenal. Prvi polufinalni mečevi na programu su 28/29. aprila, a revanši 5/6. maja.