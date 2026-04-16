Infantino je govoreći na jednom forumu na Si-En-Bi-Siju (CNBC) rekao da je važno da Iran učestvuje na Svetskom prvenstvu iako je njegovo učešće pod znakom pitanja otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na tu zemlju.

"Iranski tim sigurno dolazi, da. Nadamo se da će do tada situacija biti mirna. Kao što sam rekao, to bi svakako pomoglo, ali Iran mora da dođe. Oni predstavljaju svoj narod, kvalifikovali su se, igrači žele da igraju", rekao je Infantino.

Infantino se sastao sa nacionalnim timom Irana u Antaliji pre dve nedelje.

"Otišao sam da ih vidim. Oni su zapravo prilično dobar tim. I zaista žele da igraju i trebalo bi da igraju", kazao je Infantino i priznao da nije uvek moguće odvojiti sport i politiku. Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

Iran bi trebalo da igra protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Anđelesu 15. i 21. juna, dok je duel sa Egiptom zakazan za 26. jun u Sijetlu.

Iranski zvaničnici tražili su da svoje utakmice na turniru odigraju u Meksiku, nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa da postoji bezbednosni rizik njihovog dolaska u SAD.