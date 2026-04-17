FK Crvena zvezda izuzetno je aktivna pred početak prelaznog roka, tačnije njeni čelnici Zvezdan Terzić i Marko Marin.

U poslednja dva meseca generalni i tehnički direktor crveno-belih proveli su popriličan broj dana po Evropi, gde su skautirali i posmatrali potencijalne mete u letnjem prelaznom roku.

Čelnici Crvene zvezde - Marko Marin i Zvezdan Terzić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Slobodan na leto

Prema saznanjima Kurira, jedan od onih napadača koji je zapao za oko ljudima iz Crvene zvezde jeste Afimiko Pululu, snažni napadač poljske Jagelonije. Korpulentni centarfor iz Angole nije preterano visok, svega 175 cm, uz 83 kg, ali je izuzetno snažan i okretan za svoj gabarit.

Afimiko Pululu ima 27 godina i ovo mu je treća sezona u Jegeloniji iz Bjalistoka sa kojom je 2024. bio šampion Poljske, a 2025. osvajač Superkupa države. Na kraju takmičarske godine ističe mu ugovor i slobodan je u izboru sredine, što je povoljna okolnost za Crvenu zvezdu. Angolac je ove sezone u svim takmičenjima odigrao 41 meč za Jageloniju i dao 17 golova, uz šest asistencija.

Afimiko Pululu rođen je u glavnom gradu Angole Luandi, a sa 16 godina došao je fudbalsku akademiju Bazela, koju je prošao sve do debija za prvi tim. Bio je na pozajmici u Ksamaksu, da bi kao slobodan igrač otišao u nemačku Grojter Firt 2022, gde nije dobio šansu i 2023. prihvatio je poziv Jagelonije.

Afimiko Pululu Foto: PressFocus / Sipa USA / Profimedia

Davao golove TSC i Novom Pazaru

Igrajući u poljskoj Ekstraklasi za Jageloniju iz Bjalistoka Afimiko Pululu doživeo je pravu renesansu karijere, a poljski mediji su od njega napravili kultnu ličnost. O ovome se pisac ovih redova uverio i lično izveštavajući sa dvomeča šesnaestine finala Lige konferencije prošle sezone, između srpskog predstavnika TSC i Jagelonije. Letos, Angolac je igrao protiv još jednog srpskog kluba Novog Pazara, u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Dao je jedan gol i TSC i čak tri Novom Pazaru.

Neverovatno je koliko poljski novinari i mediji poštuju Pululua za sve što je uradio u dresu crveno-žutih. Najčešći nadimak u poljskim medijima za Afimika Pulula bio je "Zver", jer je na terenu fascinirao svojom neverovatnom fizičkom snagom. Novinari su pisali da je on "fizički fenomen" koji bukvalno odnosi po nekoliko defanzivaca na leđima. Često su ga opisivali kao igrača protiv kojeg je "bolno igrati" jer je nemoguće pomeriti ga u duelu.

Angolac je bio ključni faktor u istorijskom osvajanju prve titule šampiona Poljske za Jageloniju (sezona 2023/24), a lokalni mediji i navijači su ga proglasili "kraljem". Njegov uticaj na tim bio je toliki da su pisali kako Jagelonija sa njim i bez njega nije ista ekipa.

U karakterističnoj pozi - Afimiko Pululu nosi defanzivca Leha na leđima Foto: Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl / Newspix.pl / Profimedia

Traži platu od milion evra

Poneo je Pululu još dva nadimka u Poljskoj. Zbog načina na koji ulazi u kazneni prostor, ne obazirući se na prepreke, mediji su mu dali nadimak "Tenk". Pisalo se da ima "nizak centar gravitacije i čelične mišiće", što ga čini nezaustavljivim u tranziciji. Iako je u Nemačkoj imao problema sa realizacijom, u Poljskoj je postao surovo efikasan. Mediji su ga opisali kao "mašinu za golove" i "modernog napadača koji ne samo da postiže golove, već i razara odbrane za saigrače".

Poljski komentatori su Afimika Pululua često poredili sa Romeluom Lukakuom, vukući paralele u načinu na koji koristi telo da zagradi loptu.

Uprava Jagelonije svesna je da Afimiku Pululuu na kraju sezone ističe ugovor, pa su mu ponudili novi sa pojačanom platom i bonusima, do juna 2029. godine. Na osnovu podataka iz poljskih medija Pululu godišnje zarađuje nešto više od 250.000 evra. Novinari pišu Na osnovu podataka iz 2025. godine, Afimiko Pululu zarađuje približno 4.500 do 5.220 funti nedeljno (234.000–271.440 evra godišnje) u Jageloniji Bjalistok. Izveštaji ukazuju da je odbio da produži ugovor, koji ističe leta 2026. godine, i da traži znatno veću platu, više od 1.000.000 evra po sezoni. A, to bi ga učinilo jednim od najplaćenijih igrača u istoriji kluba.

Afimiko Pululu slavi gol protiv Legije iz Varšave Foto: Mateusz Piotrowski / Alamy / Profimedia

Duga lista zainteresovanih

Poljski klubovi Rakov i Leh zainteresovani su za napadača Jagelonije, a tamošnji mediji pišu o interesovanju Bešiktaša, Panatinaikosa, Dinama iz Kijeva, Udinezea i Pize. Crvenu zvezdu ne pominju... Barem za sada.

Iako je dobio novu ponudu od Jagelonije, Pululu još nije dao definitivan odgovor. Poljski mediji spekulišu da on želi novi izazov van zemlje, ali da mu stabilnost koju ima u Jageloniji, gde ga navijači obožavaju otežava odluku.