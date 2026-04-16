NE SMIRIJU SE STRASTI ZBOG CRVENOG KARTONA O KOM BRUJI CEO FUDBALSKI SVET! Trener Reala osuo paljbu po Vinčiću: "Ne možeš isključiti igrača za tako nešto..."
Trener fudbalera Real Madrida Alvaro Arbeloa rekao je da je crveni karton koji je njegov igrač Eduardo Kamavinga dobio u završnici utakmice protiv Bajerna iz Mihena u četvrtfinalu Lige šampiona pokvario taj duel.
"Sve je bilo gotovo posle crvenog kartona. Ne možeš isključiti igrača za tako nešto na tako velikoj sceni. Šteta što je to pokvarilo divnu utakmicu", rekao je Arbeloa posle utakmice, preneli su španski mediji.
Fudbaleri Reala eliminisani su u četvrtfinalu Lige šampiona, pošto su sinoć u revanšu izgubili u Minhenu od Bajerna 3:4. U prvoj utakmici Bajern je u Madridu pobedio 2:1.
"Neverovatno je isključiti igrača zbog takvog postupka. To je nemoguće kod takvog igrača, u takvoj utakmici. Jako smo uznemireni, zaista ljuti, jako razočarani. Mislimo da je to pomalo nepravedno", rekao je trener madridske ekipe.
Takođe, posle utakmice isključen je dvostruki strelac u ekipi Reala Arda Guler, nakon što su igrači španske ekipe okružili slovenačkog sudiju Slavka Vinčića i protestovali zbog njegovih odluka.