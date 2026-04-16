Slušaj vest

Nezadovoljstvo zbog eliminacije iz Lige šampiona, ali i generalno jako loše sezone za Real. 

Nakon utakmice sa Bajernom, Florentino Perez je posetio svlačionicu "kraljevskog kluba". Prema navodima španskih medija bliskih klubu, predsednik nije baš birao reči kada se obraćao igračima:

- Jedna godina bez titule u Real Madridu je neuspeh, dve su nepodnošljive. Cenim vaš današnji trud, ali sezona je potpuno razočaranje. Igranje za Real Madrid je privilegija s mnogim obavezama. Mnogi od vas ih nisu ispunili. Barem završite ligu dostojanstveno - glasilo je navodno obraćanje Pereza.

Poznati portal Goal otišao je korak dalje. Oni su objavili da je Perez izbacio Adru Gulera iz svlačionice, a razlog je neverovatan - zadovoljstvo njegovom igrom i borbenošću.

- Arda, ti izlazi, nemoj da gledaš i slušaš šta će se sada dogoditi - navodno je Perez rekao u svlačionici.

Fudbaleri Reala u napadu na Slavka Vinčića Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia

