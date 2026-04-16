Na treningu Partizana u sredu došlo je do kratkog sukoba, a u glavnim ulogama našli su se Gajas Zahid i Saša Zdjelar, nakon čega je šef stručnog štaba Srđan Blagojević odlučio da prekine rad i pošalje ceo tim u svlačionicu kako bi se tenzije smirile, piše Mozzart sport.

Do incidenta je došlo tokom vežbe na skraćenom terenu, kada je u jednom trenutku došlo do neslaganja između Zahida i trenera. Norvežanin je samoinicijativno signalizirao prekršaj i dosudio loptu za svoj tim, dok je Blagojević, koji u toj vežbi ima ulogu arbitra, smatrao da kontakta nije bilo i da igra treba da se nastavi.

FK Partizan - Čukarički

U raspravu se potom uključio Saša Zdjelar, koji je poručio da nije u redu gušiti različita mišljenja i da svako treba da reaguje ako smatra da je u pravu. Njegove reči dodatno su podigle tenziju, pa je trener potom poručio vezisti da trening nije obavezan i da može da ga napusti, što je on odbio.

Kako se situacija nije smirivala, Blagojević je na kraju odlučio da prekine trening i završi sesiju ranije. Iako je planom i inače bila predviđena završna faza treninga, incident je ostavio primetan trag, posebno u trenutku kada se Partizan bori za drugo mesto i svaki poremećaj u ritmu je nepotreban.