Kapiten fudbalera Sportinga iz Lisabona Morten Julman rekao je da je Arsenalova taktika odugovlačenja učinila dosadnom revanš utakmicu četvrtfinala Lige šampiona.

Sporting je eliminisan u četvrtfinalu Lige šampiona, pošto je u revanšu u Londonu odigrao nerešeno 0:0 protiv Arsenala. Prošle sedmice u Lisabonu Arsenal je pobedio 1:0.

Trener Arsenala Mikel Arteta pohvalio je ekipu jer se prvi put u klupskoj istoriji drugu godinu uzastopno plasirala u polufinale Lige šampiona.

Kapiten portugalske ekipe upitan je da li je bolja ekipa prošla u polufinale.

"Mislim da je bila ravnopravna utakmica, a rezultat prve utakmice koju smo izgubili otežao je odlazak na Emirate i pobedu, posebno jer ne gube često kod kuće i znali smo da će biti teško. Ali utakmica je bila niskog inteziteta i bez ritma, bez golova i rekao bih dosadna", rekao je Julman, preneli su britanski mediji.

On je upitan šta je učinilo utakmicu nepovezanom.

"Mislim da su to brojni prekidi tokom utakmice, pa nismo ušli u ritam koji smo želeli. Pomalo dosadno. Da sam bio gledalac van te utakmice 0:0, takođe i prve utakmice 1:0, to nije bio način na koji Sporting želi da se predstavi. Želimo da postižemo golove, pravimo šanse, a to sada nismo uradili. Tokom utakmice bilo je mnogo zaustavljana, posebno tokom prekida i to je oduzelo mnogo vremena od utakmice", naveo je danski fudbaler.

"Kada smo ušli u ritam napravili smo mnogo šansi, posebno u prvom poluvremenu. Ali na kraju, nismo ih napravili dovoljno da bismo pobedili, da budem iskren", dodao je Julman.